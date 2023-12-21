Коли буде деокупований Крим: оптимістичне припущення Умєрова

Звільнення Криму - є стратегією Міноборони на 2024 рік, наголосив Умєров.
Міністр оборони України Рустем Умєров припускає, що Крим може бути деокупований наступного року.
Свій прогноз він озвучив в інтерв'ю Bild.
"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - відповів він на запитання німецького журналіста.
Також Умеров згадав, що він народився кримським татарином далеко від своєї батьківщини в Середній Азії, тому що "депортували весь мій народ", а Російська Федерація перебуває на темній стороні світу.
Міністр переконаний: "Те, що ми (Україна - ред.) переможемо, питання взагалі не йде".
Нагадаємо, напередодні у Криму лунали вибухи. Як повідомили російські телеграм-канали, що із повітря було завдано по військових об’єктах окупаційної армії, зокрема по території Центру далекого космічного зв'язку ВКС РФ.
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