Чи справді до України потрапив отруйний сир: що кажуть у Держпродспоживслужбі

Сир зі стафілококом насправді потрапив лише до Бельгії, Іспанії та Великої Британії.

Держпродспоживслужба України повідомила, що інформація про ввезення до України небезпечного сиру зі стафілококом із Франції не відповідає дійсності.

Про це Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів повідомила у Мережі 21 грудня.

У відомстві поінформували, що 19 грудня отримали повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) про виявлення стафілококу коагулазопозитивного в сирі, що експортувався з Франції.

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"Проте в повідомленні № 2023.8743-fup 1 зазначено, що розповсюдження сиру відбулось до Бельгії, Іспанії та Великобританії. Крім цього, підтверджуючих документів стосовно відправлення партії сиру до України надано не було", – зазначається в повідомленні.

Там додали, що 20 грудня Держпродспоживслужба надіслала запит команді RASFF при Єврокомісії задля уточнення експорту сиру з ЄС та отримала відповідь, що цей вантаж до України не відправлявся.

У відомстві також звернули увагу, що портал RASFF є відкритим для споживачів, тому інформаційні повідомлення можуть використовуватися для дезінформації суспільства.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що до магазинів України міг потрапити небезпечний сир із Франції під назвою Reblochon de Savoie. В цьому продукті виявили збудника стафілококової інфекції.

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