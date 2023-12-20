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Українців попередили про небезпечний посуд з Китаю: де він може продаватися

Українців попередили про небезпечний посуд з Китаю: де він може продаватися

Фото: РБК-Україна

Посуд має вміст летких компонентів.

На полицях одеських магазинів міг потрапити небезпечний силіконовий посуд з Китаю. 

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

До системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів від 14 грудня 2023 року №2023.8646 надійшло інформаційне повідомлення.

У ньому йшлося про виявлення високого вмісту летких компонентів та сильного неприємного запаху в силіконових чашках з ручками. Виробник чашок - Китай, але завезені вони до нас з іншої країни.

Нагадаємо, у Києві завершили перевірку торговельних мереж на наявність небезпечного печива румунського виробництва, яке може викликати у людини параліч.

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