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До України завезли отруйний сир

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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До України завезли отруйний сир

Сир / Фото: Pexels

У сирі виявлений збудник стафілококової інфекції.

До магазинів України міг потрапити небезпечний сир із Франції під назвою Reblochon de Savoie. В цьому продукті фахівці виявили збудника стафілококової інфекції.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Окрім України, сир зі стафілококом потрапив до Бельгії та Іспанії.

Зараз фахівці досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.

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​​​​​​​Зауважимо, стафілокок вражає життєво важливі органи, може викликати зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.

Стафілококове отруєння – на першому місці серед усіх харчових отруєнь. Чутливість організму до збудника стафілокока перевищує 90%.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що на полиці одеських магазинів міг потрапити небезпечний силіконовий посуд з Китаю.

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Дата публікації
Перегляди
1580
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