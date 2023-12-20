В Украину завезли ядовитый сыр

В сыре обнаружен возбудитель стафилококковой инфекции.
В магазины Украины мог попасть опасный сыр из Франции под названием Reblochon de Savoie. В этом продукте специалисты обнаружили возбудителя стафилококковой инфекции.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Кроме Украины, сыр со стафилококком попал в Бельгию и Испанию.
Сейчас специалисты исследуют всех производителей этого сыра, чтобы сделать свои выводы по зараженной продукции.
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Заметим, стафилококк поражает жизненно важные органы, может вызвать инфецирование крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.
Стафилококковое отравление – на первом месте среди всех пищевых отравлений. Чувствительность организма к возбудителю стафилококка превышает 90%.
Напомним, ранее украинцев предупредили, что на полки одесских магазинов могла попасть опасная силиконовая посуда из Китая.
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