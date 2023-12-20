Как правильно варить пшеницу на кутью: полезные советы и лайфхаки

Как приготовить пшеницу, чтобы зерна были вкусными и не разваренными

В переводе с греческого, кутья означает "вареная пшеница". Кутью у нас готовят не только из вареной пшеницы, но и из ячменя, перловки, риса и т.д. Чтобы подсластить кутью, хозяйки традиционно добавляют к ней мед и изюм, сдабривают сухофруктами, орехами, маком другое.

Залог классической вкусной кутьи – это правильно сваренная пшеница. Поэтому делимся самыми лучшими секретами ее приготовления.

Пшеница не должна иметь затхлого запаха и быть горькой. Чтобы кутья получилась вкуснее, опытные хозяйки советуют покупать не магазинные очищенные зерна, а в шелухе, которая легко удаляется после замачивания.

Пшеницу следует тщательно промыть в проточной воде несколько раз. При варке ее объем увеличивается в два раза, поэтому, если готовите 200 г сухой пшеницы, получите 500-550 г вареной.

Пшеницу нужно залить водой в соотношении один к трем.

Для ускорения процесса варки замочите пшеницу в холодной воде на несколько часов. Не нужно оставлять ее на ночь – верхний слой разварится, а внутри зерна будут твердыми.

Поскольку пшеница будет вариться долго, лучше использовать посуду с толстым дном, в идеале – это чугунная. Хорошей альтернативой кастрюлям является мультиварка.

Варить пшеницу следует 2-3 часа на маленьком огне под крышкой до готовности. Пшеница готова тогда, когда станет мягкой, большая часть зерен лопнет, показывая свою светлую сердцевинку . При необходимости воду подливайте, потому что сорта по-разному ее впитывают. Если останется, в конце слейте.

Сваренную пшеничную кашу охладить и можно добавлять любые ингредиенты по своему вкусу. Если кутья получилась густой, можно долить немного кипяченой воды или компота.

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