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Как правильно варить пшеницу на кутью: полезные советы и лайфхаки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
2 мин
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Как правильно варить пшеницу на кутью: полезные советы и лайфхаки

Как сварить пшеницу

Варим пшеницу для кутьи правильно

Как приготовить пшеницу, чтобы зерна были вкусными и не разваренными

В переводе с греческого, кутья означает "вареная пшеница". Кутью у нас готовят не только из вареной пшеницы, но и из ячменя, перловки, риса и т.д. Чтобы подсластить кутью, хозяйки традиционно добавляют к ней мед и изюм, сдабривают сухофруктами, орехами, маком другое.

Залог классической вкусной кутьи – это правильно сваренная пшеница. Поэтому делимся самыми лучшими секретами ее приготовления.

  • Пшеница не должна иметь затхлого запаха и быть горькой. Чтобы кутья получилась вкуснее, опытные хозяйки советуют покупать не магазинные очищенные зерна, а в шелухе, которая легко удаляется после замачивания.
  • Пшеницу следует тщательно промыть в проточной воде несколько раз. При варке ее объем увеличивается в два раза, поэтому, если готовите 200 г сухой пшеницы, получите 500-550 г вареной.
  • Пшеницу нужно залить водой в соотношении один к трем.
  • Для ускорения процесса варки замочите пшеницу в холодной воде на несколько часов. Не нужно оставлять ее на ночь – верхний слой разварится, а внутри зерна будут твердыми.
  • Поскольку пшеница будет вариться долго, лучше использовать посуду с толстым дном, в идеале – это чугунная. Хорошей альтернативой кастрюлям является мультиварка.
  • Варить пшеницу следует 2-3 часа на маленьком огне под крышкой до готовности. Пшеница готова тогда, когда станет мягкой, большая часть зерен лопнет, показывая свою светлую сердцевинку . При необходимости воду подливайте, потому что сорта по-разному ее впитывают. Если останется, в конце слейте.

Сваренную пшеничную кашу охладить и можно добавлять любые ингредиенты по своему вкусу. Если кутья получилась густой, можно долить немного кипяченой воды или компота.

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Дата публикации
Просмотры
238
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