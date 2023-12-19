Чем заменить майонез на праздничном столе

Приближаются Рождество и Новый год, украинцы готовятся к праздникам, закупают продукты, пока они не подорожали, решают, что приготовить.

Практически любая хозяйка употребляет майонез для заправки салатов, разных блюд. А поскольку сейчас все больше людей предпочитают здоровое питание, они задумываются, как приготовить традиционные праздничные блюда без майонеза.

Рассказываем, чем можно заменить майонез в шубе, оливье, что использовать вместо него.

Чем заменить майонез: лучшие варианты

Сметаной или соусами, приготовленными на ее основе.

Сметаной можно заправлять практически все. Существует не так много блюд, в которых сметана оказалась неуместной. Сметаной можно заправлять салаты, в сметане можно тушить мясо и т.п. Эта сливочная, нежная, нейтральная с легкой приятной кислинкой добавка хоть и не сможет сделать блюдо таким же выразительным, как с майонезом, но, безусловно, сделает новогодний салат вкусным.

Рецепт сметанного соуса с горчицей

Этот соус отлично подойдет для мясных блюд для шубы, других салатов, которые нужно выкладывать слоями.

Понадобится:

сметаны – 200 г,

вареные желтки – 2 шт.,

дижонская горчица – 1 ст. л,

соль по вкусу.

Приготовление:

Желтки растираем вилкой или руками, добавляем сметану и хорошо перемешиваем до максимальной однородности. Добавляем горчицу и соль, снова перемешиваем.

Сметанная заправка с орехами

Прекрасно подойдет к мясу, свежим или запеченным овощам, салатам с мясом, птицей и фасолью.

Ингредиенты:

сметана – 400 мл,

чеснок – 3 зубчика,

молотые грецкие орехи — стакан,

перец, соль, зелень по вкусу,

Все составляющие нужно хорошо перемешать.

Греческим йогуртом и соусами из него

Преимущество йогурта как заправки в том, что он низкокалорийный и содержит большое количество белка и пробиотиков. Можно использовать греческий йогурт в чистом виде или в сочетании с лимонным соком, горчицей, яблочным уксусом и специями.

Заправка с йогуртом и медом

Таким соусом можно заменить майонез в оливье, мимозе, шубе. Можно использовать в овощных салатах.

Ингредиенты:

йогурт — один стакан,

горчица – 2 ч. л,

мед светлый жидкий – пол ст. л,

лимонный сок – 1-2 ст. л,

натертая лимонная цедра – 1 ч. л,

соль по вкусу.

Йогурт взбить с медом и горчицей. Добавить все остальные составляющие, взбить.

Рецепт творожного соуса с йогуртом

Ингредиенты:

йогурт – 200 мл,

домашний творог — 200 г,

вареные желтки – 2 шт.,

горчица – 2 ч. л,

лимонный сок – 2 ч. л,

соль, прованские травы по вкусу

Сыр протереть через мелкое сито. Добавить к нему вареные желтки и йогурт. Сбить до однородности. Добавить остальные ингредиенты и снова взбить. Соус должен быть густым.

Соусы на основе растительного масла

Рецепт традиционной европейской заправки для овощных салатов

Ингредиенты:

нерафинированное масло – 200 мл,

уксус яблочный натуральный — 3 ст.л,

горчица – 3 ч. л,

соль, перец по вкусу.

Все взбить венчиком, заправить салат прямо перед подачей.

Рецепт заправки с соусом терияки

Подходит к овощным салатам, салатам с курицей или индюком, рыбой или морепродуктами.

Ингредиенты:

лимонный сок – 1-2 ст. л,

чеснок — один зубчик,

сахар – 1 ч. л,

горчица – 0,5 ч. л,

оливковое масло – 100 мл,

соус терияки – 2 ст. л,

соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты взбить венчиком, заправлять салат прямо перед подачей.

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