Чем заменить майонез на праздничном столе

Чем заменить майонез: идеи полезных заправок
Приближаются Рождество и Новый год, украинцы готовятся к праздникам, закупают продукты, пока они не подорожали, решают, что приготовить.
Практически любая хозяйка употребляет майонез для заправки салатов, разных блюд. А поскольку сейчас все больше людей предпочитают здоровое питание, они задумываются, как приготовить традиционные праздничные блюда без майонеза.
Рассказываем, чем можно заменить майонез в шубе, оливье, что использовать вместо него.
Чем заменить майонез: лучшие варианты
Сметаной или соусами, приготовленными на ее основе.
Сметаной можно заправлять практически все. Существует не так много блюд, в которых сметана оказалась неуместной. Сметаной можно заправлять салаты, в сметане можно тушить мясо и т.п. Эта сливочная, нежная, нейтральная с легкой приятной кислинкой добавка хоть и не сможет сделать блюдо таким же выразительным, как с майонезом, но, безусловно, сделает новогодний салат вкусным.
Рецепт сметанного соуса с горчицей
Этот соус отлично подойдет для мясных блюд для шубы, других салатов, которые нужно выкладывать слоями.
Понадобится:
-
сметаны – 200 г,
-
вареные желтки – 2 шт.,
-
дижонская горчица – 1 ст. л,
-
соль по вкусу.
Приготовление:
Желтки растираем вилкой или руками, добавляем сметану и хорошо перемешиваем до максимальной однородности. Добавляем горчицу и соль, снова перемешиваем.
Сметанная заправка с орехами
Прекрасно подойдет к мясу, свежим или запеченным овощам, салатам с мясом, птицей и фасолью.
Ингредиенты:
-
сметана – 400 мл,
-
чеснок – 3 зубчика,
-
молотые грецкие орехи — стакан,
-
перец, соль, зелень по вкусу,
Все составляющие нужно хорошо перемешать.
Греческим йогуртом и соусами из него
Преимущество йогурта как заправки в том, что он низкокалорийный и содержит большое количество белка и пробиотиков. Можно использовать греческий йогурт в чистом виде или в сочетании с лимонным соком, горчицей, яблочным уксусом и специями.
Заправка с йогуртом и медом
Таким соусом можно заменить майонез в оливье, мимозе, шубе. Можно использовать в овощных салатах.
Ингредиенты:
-
йогурт — один стакан,
-
горчица – 2 ч. л,
-
мед светлый жидкий – пол ст. л,
-
лимонный сок – 1-2 ст. л,
-
натертая лимонная цедра – 1 ч. л,
-
соль по вкусу.
Йогурт взбить с медом и горчицей. Добавить все остальные составляющие, взбить.
Рецепт творожного соуса с йогуртом
Ингредиенты:
-
йогурт – 200 мл,
-
домашний творог — 200 г,
-
вареные желтки – 2 шт.,
-
горчица – 2 ч. л,
-
лимонный сок – 2 ч. л,
-
соль, прованские травы по вкусу
Сыр протереть через мелкое сито. Добавить к нему вареные желтки и йогурт. Сбить до однородности. Добавить остальные ингредиенты и снова взбить. Соус должен быть густым.
Соусы на основе растительного масла
Рецепт традиционной европейской заправки для овощных салатов
Ингредиенты:
- нерафинированное масло – 200 мл,
- уксус яблочный натуральный — 3 ст.л,
- горчица – 3 ч. л,
- соль, перец по вкусу.
Все взбить венчиком, заправить салат прямо перед подачей.
Рецепт заправки с соусом терияки
Подходит к овощным салатам, салатам с курицей или индюком, рыбой или морепродуктами.
Ингредиенты:
- лимонный сок – 1-2 ст. л,
- чеснок — один зубчик,
- сахар – 1 ч. л,
- горчица – 0,5 ч. л,
- оливковое масло – 100 мл,
- соус терияки – 2 ст. л,
- соль и перец по вкусу.
Все ингредиенты взбить венчиком, заправлять салат прямо перед подачей.
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