Чим замінити майонез на святковому столі

Наближається Різдво та Новий рік, українці готуються до свят, закуповують продукти поки вони не здорожчали, вирішують, що приготувати.

Майже кожна господиня використовує майонез для заправки салатів, різних страв. А оскільки зараз все більше людей надають перевагу здоровому харчуванню, вони задумуються, як приготувати традиційні святкові страви без майонезу.

Розповідаємо, чим можна замінити майонез в шубі, олів'є, що використовувати замість нього.

Чим замінити майонез: найкращі варіанти

Сметаною або соусами приготованими на її основі

Сметаною можна заправляти буквально все. Існує не так багато страв, у яких сметана виявилася б не доречною. Сметаною можна заправляти салати, у сметані можна тушити м'ясо тощо. Ця вершкова, ніжна, нейтральна з легкою приємною кислинкою добавка хоч і не зможе зробити страву такою ж виразною, як з майонезом, але безперечно зробить новорічний салат смачним.

Рецепт сметанного соусу із гірчицею

Цей соус чудово підійде для м'ясних страв для шуби, інших салатів, які потрібно викладати шарами.

Знадобиться:

сметани - 200 г,

варені жовтки - 2 шт.,

діжонська гірчиця - 1 ст. л,

сіль до смаку.

Приготування:

Жовтки розтираємо виделкою або руками, додаємо сметану та добре перемішуємо до максимальної однорідності. Додаємо гірчицю та сіль, знову перемішуємо.

Сметанна заправка з горіхами

Чудово підійде до м'яса, свіжих чи запечених овочів, салатів з м'ясом, птицею та квасолею.

Інгредієнти:

сметана - 400 мл,

часник - 3 зубчики,

помелені волоські горіхи — склянка,

перець, сіль, зелень на смак,

Всі складові потрібно добре перемішати.

Грецьким йогуртом та соусами з нього

Перевага йогурту як заправки в тому, що він низькокалорійний та містить велику кількість білка та пробіотиків. Можна використовувати грецький йогурт у чистому вигляді або в поєднанні з лимонним соком, гірчицею, яблучним оцтом і спеціями.

Заправка з йогуртом та медом

Таким соусом можна замінити майонез в олів'є, «мімозі», «шубі». Можна використовувати в овочевих салатах.

Інгредієнти:

йогурт — одна склянка,

гірчиця - 2 ч. л,

мед світлий рідкий — пів ст. л,

лимонний сік - 1-2 ст. л,

натерта лимонна цедра - 1 ч. л,

сіль на смак.

Йогурт збити з медом та гірчицею. Додати усі інші складники, збити.

Рецепт сирного соусу з йогуртом

Інгредієнти:

йогурт - 200 мл,

домашній сир - 200 г,

варені жовтки - 2 шт.,

гірчиця - 2 ч. л,

лимонний сік - 2 ч. л,

сіль, прованські трави до смаку

Сир протерти через дрібне сито. Додати до нього варені жовтки та йогурт. Збити до однорідності. Додати решту інгредієнтів та знову збити. Соус повинен бути густим.

Соуси на основі олії

Рецепт традиційної європейської заправки для овочевих салатів

Інгредієнти:

нерафінована олія - 200 мл,

оцет яблучний натуральний - 3 ст.л,

гірчиця - 3 ч. л,

сіль, перець на смак.

Все збити вінчиком, заправити салат безпосередньо перед подачею.

Рецепт заправки з соусом теріякі

Підходить до овочевих салатів, салатів з куркою чи індиком, рибою чи морепродуктами.

Інгредієнти:

лимонний сік - 1-2 ст. л,

часник — один зубчик,

цукор - 1 ч. л,

гірчиця - 0,5 ч. л,

оливкова олія - 100 мл,

соус теріякі - 2 ст. л,

сіль та перець на смак.

Усі інгредієнти збити вінчиком, заправляти салат безпосередньо перед подачею.

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