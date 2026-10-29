Текст Радіодиктанту 2026 вже оприлюднили: перевірте себе на помилки

Текст Радіодиктанту 2026 / © unian.net

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29 жовтня об 11:00 опублікували текст цьогорічного Радіодиктанту національної єдності 2026. Тепер усі, хто долучився до написання диктанту, можуть перевірити себе на помилки та врешті дізнатися, як пишеться слово «ЗСУшний» чи «зеесушний».

Про це повідомляє «Суспільне».

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Текст радіодиктанту 2026: перевірте себе

Результати диктанту будуть оголошені після того, коли комісія перевірить усі надіслані роботи. Тоді стане відомо, скільки українців написали диктант без жодної помилки.

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Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

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І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примітка: написання варіанту слова «ЗСУшний» не вважатимуть помилкою.

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Радіодиктант національної єдності 2026: останні новини

Нагадаємо, 27 жовтня, об 11:00 у День української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026. Учасники написали текст «Лист, який не закінчується», створений письменником і ветераном Артуром Дронем. У прямому ефірі його прочитали учитель української мови Артур Пройдаков та співачка й волонтерка Даша Астаф’єва.

Надіслати роботи на перевірку фахівцям можна було до 28 жовтня паперовим листом на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26 або електронною поштою на rd@suspilne.media — скан чи фото до 11:00 29 жовтня.

Офіційний текст для самоперевірки опублікували 29 жовтня об 11:00.

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