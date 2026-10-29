Москва під атакою дронів: у Путіна обурилися і нервово пригрозили Україні

Москва. / © Getty Images

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Цієї ночі Москва опинилася під загрозою атаки безпілотників. Кремль одразу вибухнув новими погрозами і виставив себе жертвою — наче це не Росія щодня атакує українські міста й убиває мирних людей.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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З його слів, інцидент нібито вкотре доводить необхідність продовжувати так звану «спеціальну військову операцію». Водночас він наголосили на нібито ефективній роботі протиповітряної оборони.

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«СВО» має тривати, щоб ми були застраховані від таких загроз», — зухвало заявив Пєсков.

При цьому Кремль тралиційно не згадує про смертельні російські ракетні і дронові удари по Україні.

Атака на Москву 29 жовтня

Цієї ночі Москву і регіон атакували безпілотники. Влада заявила про 613 дронів, які летіли на столицю. Російська протиповітряна оборона нібито збила БпЛА на «дальніх підступах», а також на «підльоті» до Москви.

Водночас столичні аеропорти знову було паралізовано. «Домодєдово», «Внеково» і «Жуковський» на кілька годин зіткнулися з перебоями в роботі через обмеження.

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