Пірати Сомалі знову в морі: Іспанія заявила про захоплення корабля

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що судно Ruen під прапором Мальти, яке пливло біля берегів Сомалі, було захоплене невідомими рейдерами. Там висловили побоювання, що пірати повертаються до Аденської затоки та вод Червоного моря, які вже постраждали від сплеску нападів піратів на судноплавство.

Про це пише Reuters.

Іспанський військовий корабель був направлений 15 грудня для перевірки повідомлень про захоплення невідомими торговельного судна і підтвердив, що Ruen "перебуває під контролем піратів від ранку 14 грудня".

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що не має інформації про те, хто саме захопив судно. Жодних вимог нападники також не передавали.

За даними міжнародних служб морської безпеки, якщо підтвердиться, що загарбниками є пірати Сомалі, це буде перше захоплення ними торговельного судна від 2017 року.

Узбережжя Сомалі залишалося регіоном піратської активності 2008–2018 роках. Влада Сомалі 2019 року заявила, що їм вдалося повністю впоратися з піратством.

Експерти припустили, що пірати Сомалі відновили захоплення суден після хвилі атак єменського угруповання хуситів на торгові шляхи в Червоному морі та Аденській затоці.

За словами консультанта компанії з морської безпеки MAST, морські патрулі Сомалі у цьому регіоні нечисленні, а на суші пірати почуваються у повній безпеці.

"Поточні інциденти розглядаються як окремі випадки. Однією з потенційних причин, які досліджуються, є криза в Червоному морі, яку ми закликаємо вирішити дипломатично", - заявив Reuters Алі Мохамед Омар, державний міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі.

У січні галузь судноплавства скасувала свій статус зони високого ризику в Індійському океані, спеціальної ділянки водного шляху, через зусилля по боротьбі з сомалійським піратством протягом більше десяти років.

"На даний момент ми не розглядаємо це як відродження піратства. На даний момент захоплення Ruen – поодинокий інцидент, і, швидше за все, він став мішенню для тих, кого ми ще не знаємо", — сказав Корі Ренслем, виконавчий директор British Maritime Risk. консалтингова та охоронна компанія Dryad Global.

Об’єднаний військовий комітет Лондонського ринку морського страхування в понеділок зберіг свій окремий список високого ризику для вод навколо Сомалі після повідомлень про викрадення MV Ruen.

Нагадаємо, британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі.

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