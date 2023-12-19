Террор продолжается: россияне продолжают похищать украинцев на ВТО

Так, на временно захваченных территориях Украины враг похищает людей семьями. Коллаборанты наводят россиян на них, жителей подозревают в нелояльности к оккупантам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По информации ЦНС, нередко жертвами доносов являются те, к кому коллаборанты испытывают личную неприязнь. Всем задержанным инкриминируют либо экстремизм, либо госизмена.

"На прошлой неделе было похищено более 50 человек, больше всего в АР Крым. К задержанным во многих случаях не пускают родственников", – отметили в Центре.

Там также подчеркивают, что каждый полицейский и сотрудник ФСБ, причастный к репрессиям украинцев, установлен. Именно поэтому их деятельность будет неизбежно окончена, это только дело времени.

Напомним, захватчики усиливают поиски украинского подполья на оккупированных территориях.

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