Россияне заявили об очередной "атаке беспилотников" на Крым

Традиционно, раздались громкие восхваления российской ПВО.
оккупанты заявили, что Крым снова пытались атаковать БпЛА. Атака была отбита.
Об этом сообщило минобороны РФ.
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По словам россиян, им удалось "остановить попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов". Мол, они намеревались ударить по объектам на территории Республики Крым.
"Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — нафантазировали в России.
Напомним, 15 декабря в Крыму раздались мощные взрывы.
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