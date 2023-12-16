Россияне заявили об очередной "атаке беспилотников" на Крым

оккупанты заявили, что Крым снова пытались атаковать БпЛА. Атака была отбита.

Об этом сообщило минобороны РФ.

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По словам россиян, им удалось "остановить попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов". Мол, они намеревались ударить по объектам на территории Республики Крым.

"Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — нафантазировали в России.

Напомним, 15 декабря в Крыму раздались мощные взрывы.

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