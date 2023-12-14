Джемилев рассказал, верит ли в освобождение Крыма

По его словам, крымские татары боятся, чтобы оккупированный полуостров не оставили России в обмен на мир.

Лидер крымскотатарского народа Герой Украины Мустафа Джемилев прокомментировал публикации западных СМИ, что в 2024 году не стоит ожидать освобождения Крыма.

Об этом передает "Эспрессо".

Джемилев заявил, что смотрит на этот вопрос "более оптимистично".

"Я надеюсь, что все же в следующем году мы освободим Крым. И этого ожидают наши соотечественники на полуострове. Мы надеялись, что это будет еще в этом году, но так уж получилось. В следующем году будет лучше", – говорит лидер крымскотатарского народа.

Также читайте Освобождение Крыма: Умеров заинтриговал заявлением

По словам Джемилева, такого же мнения придерживается и новый министр обороны. Решение Зеленского назначить Рустема Умерова он назвал одним из самых удачных.

"Когда мы общаемся с нашими соотечественниками из Крыма, они всегда спрашивают: "А не предадут ли нас? Не договорятся ли о мире и уступят Крым?" Заявление Зеленского о том, что не будет конца войны, пока мы не освободим каждый квадратный метр нашей территории, а также назначение Рустема Умерова очень вдохновили наших соотечественников", — подытожил Мустафа Джемилев.

Ранее сообщалось, что РФ масштабно меняет демографический состав Крыма – на полуостров переселили 800 тысяч россиян.

Читайте также: