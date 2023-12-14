Джемілєв розповів, чи вірить у звільнення Криму

За його словами, кримські татари бояться, щоб окупований півострів не залишили Росії в обмін на мир.

Лідер кримськотатарського народу, Герой України Мустафа Джемілєв прокоментував публікації західних ЗМІ, що у 2024 році не варто очікувати звільнення Криму.

Про це передає "Еспресо".

Джемілєв заявив, що дивиться на це питання "більш оптимістично".

"Я сподіваюся, що все ж таки в наступному році ми звільнимо Крим. І цього очікують наші співвітчизники на півострові. Ми сподівались, що це буде ще цього року, але так вже вийшло. Наступного року буде краще", – каже лідер кримськотатарського народу.

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За словами Джемілєва, такої ж думки дотримується й новий міністр оборони. Рішення Зеленського призначити Рустема Умєрова він назвав одним із найвдаліших.

"Коли ми спілкуємося з нашими співвітчизниками з Криму, вони завжди запитують: "А чи не зрадять нас? Чи не домовляться про мир і поступляться Кримом?" Заява Зеленського про те, що не буде кінця війни, поки ми не звільнимо кожен квадратний метр нашої території, а також призначення Рустема Умєрова дуже надихнули наших співвітчизників", – підсумував Мустафа Джемілєв.

Раніше повідомлялося, що РФ масштабно міняє демографічний склад Криму – на півостров переселили 800 тисяч росіян.

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