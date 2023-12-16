Росіяни заявили про чергову "атаку безпілотників" на Крим

Окупанти заявили, що Крим знову намагалися атакувати БпЛА. Атака була відбита.

Про це повідомило міноборони РФ.

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За словами росіян, їм вдалося "зупинити спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів". Мовляв, вони мали намір вдарити по об'єктах на території Республіки Крим.

"Російськими засобами ППО над Кримським півостровом знищено 26 українських безпілотних літальних апаратів", - нафантазували у Росії.

Нагадаємо, 15 грудня у Криму пролунали потужні вибухи.

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