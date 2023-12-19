Москва ждала нового 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Впрочем, Российская Федерация найдет способ обойти все ограничения.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Что касается российских алмазов (ЕС ввел запрет на импорт камней из РФ – Ред), то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что нет никаких вариантов обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы", — заявил Песков.

По его словам, новый пакет санкций ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс сфер, в отношении которых можно вводить ограничения, "исчерпывается". Спикер Кремля назвал "небольшой опасностью" возможность заморозки европейских активов предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявив, что "таких активов нет".

Напомним, Европейский Совет 18 декабря принял 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением агрессивной войны России против Украины.

В США прокомментировали 12 пакет санкций ЕС против России. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер говорит, что США будут в дальнейшем координировать свои действия с партнерами по усилению санационного давления на Россию.

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