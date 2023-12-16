На ТОТ Запорожской области катастрофически не хватает медиков

Людям могут просто отказать в лечении.

На временно оккупированных территориях Запорожской области 70% нехватки медперсонала. Большинство работников отказались работать на врага и покинули регион.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Подробности

Как отмечается, в целом регион нуждается в 1300 специалистах. При этом большинство гражданских больниц враг переоборудовал под нужды своей армии.

"Поэтому оккупанты вынуждены завозить гастролеров из РФ, чтобы те обслуживали раненых оккупантов. Также российские врачи привлекаются к "медосмотрам", которые необходимы оккупантам для легализации депортации населения", — отмечают в подполье.

Пока местных лечат по остаточному принципу. Более того, с 1 января 2024 года украинцам вообще будет отказано в лечении. причиной является то, что люди в основном отказываются получать паспорт РФ.

Ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях произошла очередная ротация "волонтеров". Эти люди являются участниками прокремлевских движений, которые получают зарплату и играют роль в оккупации региона.

Читайте также: