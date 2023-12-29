Німецький генерал прокоментував заяви про "замороження" війни в Україні

Занадто великі очікування від українського контрнаступу призвели до розчарування тих результатів, які вдалося досягнути ЗСУ. Попри це, українсь військові були успішними й партнери мають продовжувати підтримувати Україну попри заклики "заморозити" війну.

Відповідну заяву зробив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг, який очолює Український ситуаційний центр Міноборони ФРН в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

За його словами, попри все, ЗСУ були успішними й партнери мають продовжувати підтримувати Україну попри заклики "заморозити" війну.

"Звичайно, велику роль відіграє те, яким надалі буде перебіг війна. Тому важливо, щоб ми продовжували надавати будь-яку можливу підтримку тим факторам, на які ми можемо вплинути на користь України, а саме забезпечувати матеріалами, а також посилювати зусилля з навчання",- сказав Фройдінг.

Він прогнозує і те, що контрнаступ зупинився, тому що ЗСУ не мали підтримки з повітря, фактично не мали протиповітряної та протиракетної оборони, а ті, що були в наявності, доводилося використати для захисту населених пунктів та критичної інфраструктури.

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Крім того, зауважив він, Україна атакувала надзвичайно добре підготовлені російські позиції, які були заміновані на багато кілометрів і забарикадовані до такого ступеня, якого ніхто, мабуть, ніколи раніше не бачив у такому масштабі.

"Це означає, що російський принцип "тримати позицію за мінними загородженнями" працює, якщо ці позиції сильні, широкі, глибокі та добре підготовлені", - визнав офіцер Бундесверу.

Він акцентує, важливим уроком для Бундесверу й НАТО є усвідомлення абсолютно нового значення безпілотників.

"Зараз ми створили оперативну групу з питань безпілотників. Вона має дозволити нам швидко впровадити у війська різні типи безпілотників і систем захисту від безпілотників, щоб ми могли почати тренування і експерименти", – сказав військовий.

Нагадаємо, військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, що Путін продовжуватиме війну проти України, оскільки боїться бути відповідальним за поразку Росії.

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