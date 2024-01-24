Что Украина собирается атаковать ракетами Taurus: Кулеба назвал цель

Министр надеется, что Украине удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставок ракет Taurus.

Украине нужны дальнобойные ракеты Taurus не для атак по Москве, а для уничтожения российской военной инфраструктуры по линии фронта на украинской территории.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bild.

Кулеба все еще надеется, что Украине удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставок ракет Taurus. По словам министра, переговоры с немецким правительством продолжаются.

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"Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина не будет использовать ракеты Taurus для атак по территории России.

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"Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужны Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру по линии фронта на территории Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, во время голосования 17 января в немецком Бундестаге было отклонено предложение парламентской фракции ХДС/ХСС передать Украине ракеты Taurus.

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