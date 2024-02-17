Зеленський про війну в Україні: "Диктатори не йдуть на канікули"

Чим довше триватиме війна в Україні, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Будь ласка, не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитуйте себе, чому Путін досі у змозі її продовжувати. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу", – сказав Зеленський.

Президент також натякнув на роботу Палати представників США, яка оголосила перерву до 28 лютого.

"Диктатори не йдуть на канікули. Ненависть не знає жодних пауз, артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни, які стоять проти агресора, потребують належної міці... Якщо ми не здолаємо Путіна зараз, зрештою немає значення, хто буде президентом Росії. Тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі — шляхом окупації земель інших народів", — додав він.

Нагадаємо, 16 лютого стартувала 60-та Мюнхенська конференція з питань безпеки.

Близько 50 світових лідерів планують відвідати щорічний захід, який вважається провідним у світі форумом для обговорення політики міжнародної безпеки. Відомо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були. Водночас там мають виступити канцлер Німеччини Олаф Шольц, віце-президент США Камала Гарріс і президент України Володимир Зеленський.

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