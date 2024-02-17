Зеленский о войне в Украине: "Диктаторы не идут на каникулы"

Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше изменений будет провоцировать Россия в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пожалуйста, не спрашивайте Украину, когда завершится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать. Возможно, люди должны будут жить в мире, где локальные войны не будут оставаться локальными. Любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу", – сказал Зеленский.

Президент также намекнул на работу Палаты представителей США, объявившей перерыв до 28 февраля.

"Диктаторы не идут на каникулы. Ненависть не знает никаких пауз, артиллерия не умолкает из-за процедурных вопросов. Воины, стоящие против агрессора, нуждаются в должной мощи... Если мы не одолеем Путина сейчас, в конечном счете не имеет значения, кто будет президентом России. Поэтому что каждый новый российский диктатор будет помнить, как держаться у власти — путем оккупации земель других народов", — добавил он.

Напомним, 16 февраля стартовала 60-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности.

Около 50 мировых лидеров планируют посетить ежегодное мероприятие, которое считается ведущим в мире форумом для обсуждения политики международной безопасности. Известно, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не пригласили. В то же время, там должны выступить канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Гаррис и президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: