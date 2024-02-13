Европа готовится обеспечить Украину "стратегическим оборудованием" — Макрон

Макрон отметил, что это позволит значительно нарастить производство оружия в Европе.

Безопасность стран Европы связана с Украиной, потому в Евросоюзе готовят новые предложения по обеспечению Украины оборудованием.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает RMF 24.

Он отметил, что Франция и Польша играют значительную роль в обеспечении безопасности в Европе, которая связана с Украиной, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "готовит предложения" по Украине.

"Здесь я хотел бы подчеркнуть, прежде всего, оперативное сотрудничество между нашими армиями в рамках НАТО и ЕС, а также все, что делает Европа для обеспечения Украины стратегическим оборудованием. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности готовит предложения в этом направлении", — сказал президент Франция.

Кроме того, Макрон отметил, что это позволит значительно увеличить производство оружия в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу немедленно наращивать военное производство.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.

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