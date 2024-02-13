Европа готовится обеспечить Украину "стратегическим оборудованием" — Макрон

Макрон отметил, что это позволит значительно нарастить производство оружия в Европе.
Безопасность стран Европы связана с Украиной, потому в Евросоюзе готовят новые предложения по обеспечению Украины оборудованием.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает RMF 24.
Он отметил, что Франция и Польша играют значительную роль в обеспечении безопасности в Европе, которая связана с Украиной, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "готовит предложения" по Украине.
"Здесь я хотел бы подчеркнуть, прежде всего, оперативное сотрудничество между нашими армиями в рамках НАТО и ЕС, а также все, что делает Европа для обеспечения Украины стратегическим оборудованием. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности готовит предложения в этом направлении", — сказал президент Франция.
Кроме того, Макрон отметил, что это позволит значительно увеличить производство оружия в Европе.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу немедленно наращивать военное производство.
Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.
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