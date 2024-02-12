Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За минувшие сутки враг 26 раз обстрелял Сумщину

За минувшие сутки враг 26 раз обстрелял Сумщину

Обстрел/фото иллюстративный / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Всего в области было зафиксировано 153 взрыва.

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 26 обстрелов территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что всего зафиксировано 153 взрыва из минометов, артиллерии, гранатометов, танка, а также обстрел FPV дроном камикадзе и сброс ВОГ с БПЛА.

Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.

  • Новослободская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также был обстрел FPV дроном (2 взрыва).
  • Хотинская община: совершены минометные обстрелы (12 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Белопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (31 взрыв) и артобстрелы (8 взрывов).
  • Шалыгинская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был гранатометный обстрел (8 взрывов).
  • Миропольское общество: осуществлен обстрел БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв) и 22 взрыва из минометов.
  • Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
  • Великописаревское общество: зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация