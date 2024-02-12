За минувшие сутки враг 26 раз обстрелял Сумщину

Всего в области было зафиксировано 153 взрыва.
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 26 обстрелов территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В сообщении указывается, что всего зафиксировано 153 взрыва из минометов, артиллерии, гранатометов, танка, а также обстрел FPV дроном камикадзе и сброс ВОГ с БПЛА.
Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.
- Новослободская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также был обстрел FPV дроном (2 взрыва).
- Хотинская община: совершены минометные обстрелы (12 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Белопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (31 взрыв) и артобстрелы (8 взрывов).
- Шалыгинская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был гранатометный обстрел (8 взрывов).
- Миропольское общество: осуществлен обстрел БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв) и 22 взрыва из минометов.
- Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
- Великописаревское общество: зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.
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