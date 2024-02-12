За минувшие сутки враг 26 раз обстрелял Сумщину

Всего в области было зафиксировано 153 взрыва.

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 26 обстрелов территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что всего зафиксировано 153 взрыва из минометов, артиллерии, гранатометов, танка, а также обстрел FPV дроном камикадзе и сброс ВОГ с БПЛА.

Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.

Новослободская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также был обстрел FPV дроном (2 взрыва).

Хотинская община: совершены минометные обстрелы (12 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (31 взрыв) и артобстрелы (8 взрывов).

Шалыгинская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был гранатометный обстрел (8 взрывов).

Миропольское общество: осуществлен обстрел БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв) и 22 взрыва из минометов.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Великописаревское общество: зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

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