За минулу добу ворог 26 разів обстріляв Сумщину

Всього в області було зафіксовано 153 вибухи.
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 26 обстрілів територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
У повідомленні вказується, що всього зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танку, а також обстріл FPV дроном камікадзе та скидання ВОГ з БПЛА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.
- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також був обстріл FPV дроном (2 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів) і скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (31 вибух) та артобстріли (8 вибухів).
- Шалигинська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також був гранатометний обстріл (8 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА скидання ВОГ (1 вибух) та 22 вибухи з мінометів.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсона.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.
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