Загарбники минулої доби 28 разів обстріляли Сумщину

Всього було зафіксовано 150 вибухів.

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що всього було зафіксовано 150 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (8 вибухів).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів), гранатометний обстріл (29 вибухів) та артобстріли (9 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено авіаудар (5 вибухів) та авіаудар ракети НУРС (4 вибухи).

Краснопільська громада: 18 мін скинув ворог на територію громади. Також були артобстріли громади (8 вибухів).

Дружбівська громада: росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію громади. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів).

Хотінська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти застосували ракети виробництва КНДР під час удару по Селидову.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.

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