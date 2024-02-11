Загарбники минулої доби 28 разів обстріляли Сумщину

Всього було зафіксовано 150 вибухів.
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
У повідомленні вказується, що всього було зафіксовано 150 вибухів.
Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
- Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (8 вибухів).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів), гранатометний обстріл (29 вибухів) та артобстріли (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено авіаудар (5 вибухів) та авіаудар ракети НУРС (4 вибухи).
- Краснопільська громада: 18 мін скинув ворог на територію громади. Також були артобстріли громади (8 вибухів).
- Дружбівська громада: росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію громади. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти застосували ракети виробництва КНДР під час удару по Селидову.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.
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