Окупанти з півдня атакують Україну ударними БпЛА

Російські загарбники пізно ввечері 11 лютого запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Миколаївщини рухаються курсом на Кіровоградщину й Дніпропетровщину. Водночас нові групи "Шахедів" рухаються з півдня на Миколаївщину.

Пізніше військові зафіксували "Шахеди", які прямують з Кіровоградщини у напрямку Черкащини.

Групи ворожих ударних БпЛА на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська ППО почала збивати менше “Шахедів”, аналітики назвали причину.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.

Читайте також: