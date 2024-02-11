Оккупанты с юга атакуют Украину ударными БпЛА

Российские захватчики поздно вечером 11 февраля запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

В частности, Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" из Николаевщины двигаются курсом на Кировоградщину и Днепропетровщину. В то же время новые группы "Шахедов" двигаются с юга на Николаевщину.

Позже военные зафиксировали "Шахеды", следующие из Кировоградщины в направлении Черкасской области.

Группы вражеских ударных БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская ПВО начала сбивать меньше "Шахедов", аналитики назвали причину.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

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