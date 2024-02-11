Если Путин победит, то заставит украинцев воевать на своей стороне - МИД Польши

Российский диктатор воспринимает только язык силы и повторяет путь СССР.

Российский диктатор Путин в этом случае мечтает войти в историю как новый Петр Первый.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Der Spiegel.

Он отметил, что в случае победы Путин "уравняет Украину с землей", а ее граждан заставит служить в армии и бросит их на новую войну.

"Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине", – отметил главный польский дипломат.

Он отметил, что российский диктатор воспринимает только язык силы, то есть он повторяет путь СССР, который потерпел поражение, потому что вступил в гонку вооружений с Западом.

"Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может победить", – подчеркнул Сикорский.

Кроме того, дипломат заявил, что Польше и Германии не следует спорить о том, кто больше помогает Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что польские фермеры объявили о блокировании пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин".

Кроме того, мы ранее информировали, что польские фермеры начали акцию протеста на ситуацию на границе.

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