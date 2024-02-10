На польско-украинской границе разблокирован один из пунктов пропуска

В Польше разблокирован один пункт пропуска на границе с Украиной.

Польские фермеры 10 февраля разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной.

Об этом сообщает ГПСУ.

По полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".



Там также добавили, что въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании своих перевозок.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать некоторые пункты пропуска на границе с Украиной — "Ягодин-Дорохуск", "Рава-Русская-Гребенное".

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