На польско-украинской границе разблокирован один из пунктов пропуска

В Польше разблокирован один пункт пропуска на границе с Украиной.
Польские фермеры 10 февраля разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной.
Об этом сообщает ГПСУ.
По полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".
Там также добавили, что въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.
Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании своих перевозок.
Напомним, польские фермеры продолжают блокировать некоторые пункты пропуска на границе с Украиной — "Ягодин-Дорохуск", "Рава-Русская-Гребенное".
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