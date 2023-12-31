7 признаков, что вашей кошке скучно и как это исправить

Как и людям, им нужен определенный уровень стимуляции и активности, чтобы чувствовать себя вовлеченными, мотивированными и удовлетворенными. Если они будут слишком долго обходиться без определенного уровня стимуляции и активности, наступит скука, что негативно повлияет на их настроение.

Jaw-Dropping Facts назвали семь признаков того, что ваша кошка борется со скукой. Ниже вы найдете советы, как сделать своих пушистых друзей счастливыми и заинтересованными в жизни.

Признаки, что кошке скучно

Разрушение дома

Зачастую кошки, страдающие от скуки, проявляют это деструктивным поведением. Это потому, что они хотят создать свою собственную версию стимуляции. Они могут залезть на занавески и царапать их, пока от них ничего не останется. Они также могут сбивать вещи со столов, кромсать рулоны туалетной бумаги или преследовать мелких домашних животных, таких как канарейки, морские свинки и других невинных существ.

Скучающие кошки могут стать серьезными нарушителями спокойствия. Так что, если ваш кошачий друг ищет неприятностей, это может быть потому, что ему скучно и он хочет развлечься.

Чрезмерный уход и другие повторяющиеся действия

Чрезмерный уход за шерстью — распространенный признак скуки у кошек, а также он может возникнуть, когда они находятся в состоянии стресса или беспокойства. Они будут лизать, кусать и жевать кожу, вызывая раздражение и воспаление. Раздражение, возникающее в результате такого поведения, может заставить их продолжать чрезмерно ухаживать за собой, создавая негативный цикл членовредительства и самоуспокоения. Это состояние может ухудшиться в сторону тревоги и депрессии. Однако имейте в виду, что чрезмерный уход также может быть признаком проблем со здоровьем, таких как кожная аллергия, паразиты или блохи.

Драки с другими домашними животными, с которыми они обычно ладят

Если ваша кошка начинает бегать за другими кошками в доме или пытается загнать вашу собаку в угол, это может быть признаком того, что она нуждается во внимании. Ваш кошачий друг тоже может на вас наброситься. Такое агрессивное поведение может быстро обостриться, поэтому его лучше пресечь в зародыше.

Требование постоянного внимания

Когда ваша кошка ходит по клавиатуре, пока вы пытаетесь работать, или безостановочно смотрит на вас и мяукает, даже когда она не голодна, это признак того, что вашей кошке скучно. Кошки, которым скучно, пытаются привлечь внимание своих хозяев чрезмерными криками и поведением, направленным на привлечение внимания.

Чрезмерный сон

Кошки обычно много спят. Однако чрезмерный сон может быть и признаком того, что она страдает от скуки или депрессии. Это может показаться безобидным, но это не так. Кошкам необходима умственная и физическая стимуляция, чтобы оставаться здоровыми, счастливыми и довольными.

Чрезмерное питание

Чрезмерное питание — еще один признак того, что вашей кошке скучно. Имейте в виду, что еда от скуки – это тоже очень "человеческая" черта. Многие люди, страдающие тревогой и депрессией, страдают от одного и того же навязчивого состояния.

Отсутствие любопытства

Кошки проводят большую часть своего дня во сне, но у них есть время, когда они чем-то занимаются и играют. Если вы заметили, что ваша кошка больше ничего не делает, кроме как лежит и ест, вполне возможно, что она скучает.

Борьба со скукой у кошек

Если вы заметили какой-либо из этих признаков у своей кошки, пришло время создать для нее среду, которая не позволит ей скучать. Вот 5 вещей, которые помогут вашей кошке быть счастливой.

Проводите время с ней

Самый большой ключ к успеху — это качественное времяпрепровождение с кошками. Зачастую самый эффективный способ сделать кошку счастливой — просто уделять ей внимание. Прижимайтесь к ним, играйте с ними и гладьте их каждый день.

Пара для кошки

Хотя есть кошки, которые предпочитают побыть в одиночестве, большинству кошек нравится компания друг друга, особенно если знакомство прошло хорошо. Наличие приятеля, с которым можно играть и общаться, может иметь большое значение для стимулирования и счастья домашних кошек.

Перенесите природу… в помещение

Сделайте все возможное, чтобы принести с собой вещи, которые составляют впечатление от пребывания на свежем воздухе, например, когтеточки, места, где можно лазить, места, где можно спрятаться, или высокие места с хорошим обзором. Убедитесь, что есть сиденья у окна, где ваша кошка может позагорать и наблюдать за происходящим вокруг.

Задействуйте охотничьи инстинкты вашей кошки во время еды

Как любящие владельцы домашних животных, мы несем ответственность за то, чтобы обеспечить нашим кошачьим друзьям среду, максимально имитирующую их естественную среду обитания. Вместо того, чтобы каждый день класть кошачью еду в одно и то же место, подумайте о том, чтобы спрятать несколько кормовых гранул в разных местах вашего дома. Это побудит вашу кошку охотиться за едой, и она будет чем-то занята, пока вас нет дома. Пищевые головоломки и игрушки для кошек, которые можно набить лакомствами, чтобы ваша кошка могла их найти, также являются отличными играми, которые пробуждают естественное кошачье поведение и развлекают вашего питомца. Некоторым кошкам нравятся игрушки-пазлы, в которые прячешь лакомства, потому что это позволяет им использовать свой мозг, зубы и нос.

Используйте интерактивные игрушки для кошек

Вам также нужны интерактивные игрушки, которые позволят кошкам выполнять компоненты хищнической последовательности: преследование, выслеживание, ловлю и кусание.

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