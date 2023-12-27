12 вещей, которые ненавидит ваша кошка

Кошки очень самостоятельный и свободолюбивые животные, поэтому некоторые действия людей могут их расстраивать и пугать. Это простое руководство от Jaw-Dropping Facts, поможет вам сделать жизнь ваших пушистых домашних любимцев более комфортной и избавят от их стресса.

Высокие звуки

Хотя кошки слышат низкие звуки примерно так же хорошо, как и мы, высокие звуки они улавливают гораздо лучше, чем люди. Их ареал выходит даже за пределы собак. Высокие звуки для кошек могут доноситься так, как вы не ожидаете. Сирены скорой помощи, громкая музыка, фены, пылесосы или даже рингтон вашего телефона — вот некоторые из высоких звуков, которые кошки ненавидят. Это еще одна причина, по которой нам никогда не следует кричать на наших котов, поскольку это только вызывает стресс и беспокойство.

Низкие температуры

Кошки любят температуру выше идеальной для человека. На самом деле кошачья шерсть не предназначена для защиты от низких температур. Напротив, их шерсть защищает нежную кожу от сильной жары.

Вода

Вы можете подумать, что кошкам нужна ванна, но это не так. В отличие от собак, кошки моются самостоятельно. Многие современные породы домашних кошек происходят из засушливых стран Ближнего Востока или Азии. Никто на самом деле не знает, но теория состоит в том, что недостаток воды в период их размножения делает их непереносимыми к намоканию. Однако кошка любит пить свежую воду. Это означает, что вам придется каждый день наливать кошке свежую воду в чистую посуду. Если кошка не пьет достаточно воды, она может заболеть инфекцией мочевыводящих путей.

Сюрпризы

Вы, наверное, смотрели видео о том, как кошки пугаются огурцов, но на самом деле ваша кошка боится не самого огурца, а того факта, что огурец появился рядом с ней, и они этого не заметили. Кошки, как правило, боятся неизвестности, поскольку она может представлять собой опасность или хищника, а в случае огурца — змею. Хотя кому-то это может показаться забавным, сюрпризы вызывают у вашей кошки беспокойство и страх. Лучше поискать другие способы развлечься со своим питомцем.

Несвежая еда

Вы можете подумать, что сухого или влажного корма хватит на несколько дней, но это не так. Кошки едят только что открытую свежую пищу. Но после этого они не будут его трогать. Кошкам необходимо есть ежедневно, но не так, как собакам. Если ваша кошка ковыряет еду, она говорит вам, что она ей не нравится, потому что она может быть несвежей или им не нравится вкус.

Грязный туалетный лоток

Кошки — чрезвычайно чистоплотные животные, и большую часть своего времени они посвящают уходу за собой. Они ненавидят грязный туалетный лоток, грязные игрушки или миску с грязной водой. Ежедневная чистка туалетного лотка вашей кошки сделает ее счастливой, и она будет любить пользоваться туалетом в нужном месте.

Определенные запахи

Один из запахов, который кошки не переносят, — это бензин. Кошки также не переносят запах лука или уксуса. Но это еще не все. Ментол, грушанка и мята также являются запахами, с которыми кошки не могут справиться. Но прежде чем мы дадим вам передышку, есть еще несколько запахов, от которых кошка будет прятаться. Это лаванда, цитрусовые, рута, розмарин, мята и корица.

Незнакомцы

Кошки не любят незнакомцев и неожиданных визитов. Им нравится чувствовать, что они контролируют территорию вокруг себя. Незнакомцы приносят с собой много новых запахов и знаков, которые им еще предстоит изучить. Кошки обычно прячутся, когда их посещает неизвестный человек или животное. Однако, если они были социализированы с детства, они обычно не так сильно возражают против незнакомцев. Эксперты по животным предполагают, что вашим кошкам нужно приближаться к вашим друзьям, а не наоборот.

Отсутствие рутины

Распорядок дня очень важен, потому что кошки чувствительны к изменениям. Они любят контролировать свое окружение, и небольшое изменение может полностью вывести их из равновесия. Итак, если вам нужно внести изменения в свой дом или переехать в другое место, обязательно заранее подготовьте своего питомца.

Езда в машине

Кошки не любят садиться в машину, потому что это нарушает их повседневную рутину пребывания дома. В отличие от собак, которые любят хорошие поездки на машине, кошки — наоборот. Они испытывают сильный стресс, когда сталкиваются с неудобными ситуациями. Поэтому, если вам нужно отвезти кошку к ветеринару, дайте ей удобное полотенце, в котором она уютно устроится, а затем поместите ее в переноску. Предпочтительно та в которой они ночевали. Это заставит их почувствовать, что они все еще находятся в своем собственном пространстве.

Надувные шарики

Это правда. Кошки видят в воздушных шарах угрозу, которую они не могут победить. Для них любой воздушный шар выглядит как злоумышленник, который может причинить вред вам или им. Имейте в виду, если кошка найдет мышь или крупное насекомое, у нее есть шанс победить ее. А воздушного шарика они просто пугаются.

Позирование для фотографий

Если вы любитель кошек, возможно, вы видели несколько милых фотографий с кошкой. Но давайте на минутку задумаемся о реальной жизни. Ваша кошка не хочет, чтобы ее заставляли позировать, они также не хотят, чтобы их одевали в костюмы для фото.

Читайте также: