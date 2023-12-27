12 речей, які ненавидить ваша кішка

Кішки дуже самостійні і волелюбні тварини, тому деякі дії людей можуть їх засмучувати і лякати. Цей простий посібник від Jaw-Dropping Facts, допоможе вам зробити життя ваших пухнастих домашніх улюбленців комфортнішим і позбавити їх від стресу.

Високі звуки

Хоча кішки чують низькі звуки приблизно так само добре, як і ми, високі звуки вони вловлюють набагато краще, ніж люди. Їхній ареал виходить навіть за межі собак. Високі звуки для кішок можуть долинати так, як ви не очікуєте. Сирени швидкої допомоги, гучна музика, фени, пилососи або навіть рингтон вашого телефону – ось деякі з найвищих звуків, які кішки ненавидять. Це ще одна причина, через яку нам ніколи не слід кричати на наших котів, оскільки це лише викликає стрес та занепокоєння.

Низькі температури

Кішки люблять температуру вищу за ідеальну для людини. Насправді котяча шарсть не призначена для захисту від низьких температур. Навпаки, їхня шерсть захищає ніжну шкіру від сильної спеки.

Вода

Ви можете подумати, що кішкам потрібна ванна, але це не так. На відміну від собак, кішки миються самостійно. Багато сучасних пород домашніх кішок походять із посушливих країн Близького Сходу або Азії. Ніхто насправді не знає, але теорія полягає в тому, що нестача води в період їхнього розмноження робить їх нестерпними до намокання. Однак кішка любить пити свіжу воду. Це означає, що вам доведеться щодня наливати їй свіжу воду в чистий посуд. Якщо кішка не п'є достатньо води, вона може захворіти на інфекцію сечовивідних шляхів.

Сюрпризи

Ви, напевно, дивилися відео про те, як кішки лякаються огірків, але насправді ваша кішка боїться не самого огірка, а того факту, що огірок з'явився поряд із нею, і вони цього не помітили. Кішки, як правило, бояться невідомості, оскільки вона може становити небезпеку або хижака, а у разі огірка — змію. Хоча комусь це може здатися смішним, сюрпризи викликають у вашої кішки занепокоєння та страх. Краще пошукати інші способи розважитися зі своїм вихованцем.

Несвіжа їжа

Ви можете подумати, що сухого чи вологого корму вистачить на кілька днів, але це не так. Кішки їдять щойно відкриту свіжу їжу. Але після цього вони не чіпатимуть її. Кішкам необхідно їсти щодня, але не так, як собакам. Якщо ваша кішка колупає їжу, вона так каже вам, що вона їй не подобається, тому що вона може бути несвіжою або їй не подобається смак.

Брудний туалетний лоток

Кішки — надзвичайно охайні тварини, і більшу частину свого часу вони присвячують догляду за собою. Вони ненавидять брудний туалетний лоток, брудні іграшки або миску із брудною водою. Щоденне чищення туалетного лотка вашої кішки зробить її щасливою, і вона буде любити користуватися туалетом у потрібному місці.

Певні запахи

Один із запахів, який кішки не переносять, — це бензин. Кішки також не переносять запах цибулі чи оцту. Але це ще не все. Ментол, грушанка та м'ята також є запахами, з якими кішки не можуть впоратися. Але перш ніж ми дамо вам перепочинок, є ще кілька запахів, від яких кішка ховатиметься. Це лаванда, цитрусові, рута, розмарин, м'ята та кориця.

Незнайомці

Кішки не люблять незнайомців та несподіваних візитів. Їм подобається відчувати, що вони контролюють територію довкола себе. Незнайомці приносять із собою багато нових запахів та знаків, які їм ще належить вивчити. Кішки зазвичай ховаються, коли їх відвідує невідома людина чи тварина. Однак, якщо вони були соціалізовані з дитинства, то зазвичай не дуже заперечують проти незнайомців. Експерти з тварин припускають, що вашим кішкам потрібно наближатися до ваших друзів, а не навпаки.

Відсутність рутини

Розпорядок дня дуже важливий, тому що коти чутливі до змін. Вони люблять контролювати своє оточення і невелика зміна може повністю вивести їх з рівноваги. Отже, якщо вам потрібно внести зміни до свого будинку або переїхати в інше місце, обов'язково підготуйте свого вихованця.

Їзда в машині

Кішки не люблять сідати в машину, тому що це порушує їхню повсякденну рутину перебування будинку. На відміну від собак, які люблять гарні поїздки на машині, кішки навпаки. Вони відчувають сильний стрес, коли стикаються із незручними ситуаціями. Тому, якщо вам потрібно відвезти кішку до ветеринара, дайте їй зручний рушник, в якому вона затишно влаштується, а потім помістіть її в корзину для перенесення, ліпше ту в якій вони ночували. Це змусить їх відчути, що вони ще перебувають у своєму власному просторі.

Надувні кульки

Це правда. Кішки бачать у повітряних кулях загрозу, яку вони можуть перемогти. Для них будь-яка повітряна куля нагадує зловмисника, який може завдати шкоди вам чи їм. Майте на увазі, якщо кішка знайде мишу або велику комаху, вона має шанс перемогти її. А повітряної кульки вони просто лякаються.

Позування для фотографій

Якщо ви любителі котів, можливо, ви бачили кілька милих фотографій з кішкою. Але давайте на хвилинку замислимося про реальне життя. Ваша кішка не хоче, щоб її змушували позувати, вони також не хочуть, щоби їх одягали в костюми для фото.

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