На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: що відомо про постраждалих

У Марганецькій громаді, що на Дніпропетровщині, ворожий дрон поцілив в авто. Поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними посадовця, постраждали 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

"Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається з (кого/чого) мирними. Це не зійде йому з рук", – підсумував Лисак.

У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто

Раніше йшлося про те, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи вранці 7 лютого під час масованої ракетної атаки по Україні. Окрім того, вночі росіяни спрямували два дрони Shahed по Новомосковському району області.

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