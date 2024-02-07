Вибухи на Дніпропетровщині: є руйнування на території комунального підприємства

У Новомосковському районі пошкоджені будівлі та авто.

На Дніпропетровщині пролунали вибухи вранці 7 лютого під час масованої ракетної атаки по Україні. Окрім того, вночі росіяни спрямували два дрони Shahed по Новомосковському району області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з повітряної тривоги. В області було гучно. Всі деталі – після відбою", – вказав очільник області.

Також читайте В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали

Окрім того, вночі російські війська спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район. Два ворожих дрони були збиті захисниками з ПвК "Схід".

Внаслідок падіння уламків та влучання решти безпілотників є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Ворог також обстріляв з артилерії Нікопольщину: бив по райцентру та Марганецькій громаді.

Усюди минулося без загиблих та поранених.

До слова, під час ракетної атаки по Харкову 7 лютого зафіксовані влучання і є пошкодження нежитлової інфраструктури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тривога по всій країні! Україну атакують ракети та дрони

Читайте також: