Експерт розповів, як будуть діяти новостворені Сили безпілотних систем

Інтегрувати існуючий рід військ в інші війська — дуже важке питання.
Новостворені Сили безпілотних систем будуть створювати підрозділи, які надалі розкидають по різних ділянках фронту.
Про це в етері телемарафону заявив експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов.
Він зазначив, що інтегрувати існуючий рід військ в інші війська — дуже важке питання.
"Зараз роти ударних безпілотників входять в склад різних бригад піхотних. Чим більше у такої роти ударних безпілотників досвіду — тим більше дронів долетить до цілі. Тому такими задачами повинні займатися профільні спеціалісти", - заявив Бескрестнов.
Він додав, що питання інтеграції та взаємодії цього роду військ з іншими родами військ досі відкрите.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у складі ЗСУ зʼявляться Сили безпілотних систем.
Крім того, ми раніше інформували, скільки далекобійних дронів заплановано випустити 2024 року.
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