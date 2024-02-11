Эксперт рассказал, как будут действовать новые Силы беспилотных систем

Интегрировать существующий род войск в другие войска – очень трудный вопрос.
Новые Силы беспилотных систем будут создавать подразделения, которые в дальнейшем разбросают по разным участкам фронта.
Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.
Он отметил, что интегрировать существующий род войск в другие войска очень трудный вопрос.
"Сейчас роты ударных беспилотников входят в состав разных бригад пехотных. Чем больше у такой роты ударных беспилотников опыта — тем больше дронов долетит до цели. Поэтому такими задачами должны заниматься профильные специалисты", — заявил Бескрестнов.
Он добавил, что вопрос интеграции и взаимодействия этого рода войск с другими родами войск до сих пор открыт.
Напомним, ранее сообщалось, что в составе ВСУ появятся Силы беспилотных систем.
Кроме того, мы ранее информировали, сколько дальнобойных дронов запланировано выпустить в 2024 году.
Читайте также: