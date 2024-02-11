Эксперт рассказал, как будут действовать новые Силы беспилотных систем

Интегрировать существующий род войск в другие войска – очень трудный вопрос.

Новые Силы беспилотных систем будут создавать подразделения, которые в дальнейшем разбросают по разным участкам фронта.

Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что интегрировать существующий род войск в другие войска очень трудный вопрос.

"Сейчас роты ударных беспилотников входят в состав разных бригад пехотных. Чем больше у такой роты ударных беспилотников опыта — тем больше дронов долетит до цели. Поэтому такими задачами должны заниматься профильные специалисты", — заявил Бескрестнов.

Он добавил, что вопрос интеграции и взаимодействия этого рода войск с другими родами войск до сих пор открыт.

Напомним, ранее сообщалось, что в составе ВСУ появятся Силы беспилотных систем.

Кроме того, мы ранее информировали, сколько дальнобойных дронов запланировано выпустить в 2024 году.

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