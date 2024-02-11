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Астрологический прогноз на 11 февраля

Астрологический прогноз на 11 февраля

Рыба-Кит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, несмотря на его выходной статус, идеально подходит для работы над новыми проектами – особенно вторая его половина. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, коралловый, терракотовый, бубинга. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, особенно если вовремя принять необходимые меры. От визита к стоматологу лучше отказаться. 

Питание дня: можно подбирать новую диету, поститься и голодать – заложенная в этот день программа позитивно отразиться на фигуре и состоянии здоровья. 

Стрижка дня: для посещения парикмахерской день не подходит. 

Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения. 

Магия и мистика дня: благоприятное время для избавления от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать информацию относительно того, как решить важный профессиональный – или житейский – вопрос. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию и раздражительность, даже если человек, против которого они направлены, вполне этого заслуживает. 

Цитата дня: «Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни» (Гарриет Бичер-Стоу). 

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