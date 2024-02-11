Астрологический прогноз на 11 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, несмотря на его выходной статус, идеально подходит для работы над новыми проектами – особенно вторая его половина.
Символ дня: Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, коралловый, терракотовый, бубинга.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, особенно если вовремя принять необходимые меры. От визита к стоматологу лучше отказаться.
Питание дня: можно подбирать новую диету, поститься и голодать – заложенная в этот день программа позитивно отразиться на фигуре и состоянии здоровья.
Стрижка дня: для посещения парикмахерской день не подходит.
Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.
Магия и мистика дня: благоприятное время для избавления от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать информацию относительно того, как решить важный профессиональный – или житейский – вопрос.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию и раздражительность, даже если человек, против которого они направлены, вполне этого заслуживает.
Цитата дня: «Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни» (Гарриет Бичер-Стоу).
Читайте также:
- На кого прольется денежный дождь в феврале 2024-го
- Плутон в Водолее: известный астролог рассказал, как изменится мир в ближайшее время
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Этим трем знакам Зодиака повезет в любви в феврале 2024 года