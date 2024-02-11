Астрологічний прогноз на 11 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на його вихідний статус, ідеально підходить для роботи над новими проєктами – особливо друга його половина.

Символ дня: риба-кит.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: оранжевий, цегляний, кораловий, теракотовий, бубінга.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко й без наслідків, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів. Від візиту до стоматолога краще відмовитися.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту, постувати й голодувати – закладена цього дня програма позитивно позначиться на фігурі та стані здоров'я.

Стрижка дня: для відвідування перукарні день не підходить.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати домашні рослини.

Магія і містика дня: сприятливий час для позбавлення від псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають пророчими, але можуть містити інформацію щодо того, як вирішити важливе професійне – чи життєве – питання.

Табу дня: не можна виявляти агресію і дратівливість, навіть якщо людина, проти якої вони спрямовані, цілком на це заслуговує.

Цитата дня: "Підтримати добрим словом людину, яка потрапила в біду, часто так само важливо, як вчасно переключити стрілку на залізничній колії: лише один дюйм відокремлює катастрофу від плавного й безпечного руху життям" (Гаррієт Бічер Стоу).

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