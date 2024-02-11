У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які були запущені російськими загарбниками в ніч проти 11 лютого.

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Про це інформує прес-служба Київської міської військової адміністрації.

Тривога у столиці країни була оголошена о 01:55.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні.

В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко заявив, що повітряна тривога в Києві "пов'язана із загрозою застосування БпЛА!"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська ППО почала збивати менше “Шахедів”, аналітики назвали причину.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.

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