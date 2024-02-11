В Киеве воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, которые были запущены российскими захватчиками в ночь на 11 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Тревога в столице страны была объявлена в 01:55.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в объявлении.

В свою очередь, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в Киеве "связана с угрозой применения БпЛА!"

Напомним, ранее сообщалось, что украинская ПВО начала сбивать меньше "Шахедов", аналитики назвали причину.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

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