В Киеве воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Жителей столицы просят не игнорировать воздушную тревогу.
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, которые были запущены российскими захватчиками в ночь на 11 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Тревога в столице страны была объявлена в 01:55.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в объявлении.
В свою очередь, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в Киеве "связана с угрозой применения БпЛА!"
Напомним, ранее сообщалось, что украинская ПВО начала сбивать меньше "Шахедов", аналитики назвали причину.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.
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