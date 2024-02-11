Военные рассказали, есть ли риск захвата Авдеевки оккупантами

Российские захватчики не могут оцепить или захватить Авдеевку, пока у украинских военных есть силы и средства держать оборону.

Об этом в эфире телемарафона заявил командир 47-й ОМБр Дмитрий Рюмшин.

"Сейчас мясными волнами они уже не пробуют забрасывать, потому что у них уже нет тех мясных волн. Они периодически пытаются малыми группами прощупывать нашу оборону, перед этим поработать авиацией. Думают, что наши воины будут бежать, но наши воины стойко Они пытаются лезть разными диверсионными группами, подразделениями из состава "Шторм Z", "Шторм V", это заключенные, но понесут потери", — заявил военный.



По его словам, противник применяет от Авдеевки также механизированные войска, танки и артиллерию.



"Крайнего пленника, которого мы брали, это вообще был какие-то повар. То есть они бросают всех, кто может хотя бы ходить, но успеха они не имеют. Как только пытаются идти на нас, там и остаются, они своих не забирают", — сказал Рюмшин.



Он также скептически прокомментировал заявления российских пропагандистов по поводу удачного проникновения войск РФ в тыл позиции ВСУ в Авдеевке по трубе.



"Россияне, чтобы показать свои успехи, уже начинают выдумывать разные моменты, как они перехитрили Вооруженные силы Украины, нашли какую-то трубу там, пролезли и благодаря этому смогли где-то вклиниться. Но на самом деле, если посмотреть местность – поля усеяны техникой и погибшими воинами российской армии", – добавил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит боеприпасов ограничивает действия ВСУ, аналитики назвали последствия на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты пошли в наступление на Донетчине, воины ВСУ рассказали о ситуации и нехватке боеприпасов.

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