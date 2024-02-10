Угроза захвата Авдеевки: военный эксперт рассказал, насколько это реально

Если оккупантам все же удастся захватить Авдеевку, Украина потеряет плацдарм, однако катастрофы не будет.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник, пишет "24 канал".

"Угрожающая, опасная, логичная и понятная. Почему понятна? Путин отдал приказ брать Авдеевку любой ценой. Был такой приказ брать Бахмут любой ценой. И любой ценой они его взяли: 22 тысячи только ПВК "Вагнера" за 10 месяцев положили убитыми. Это только одна структура, не говоря о регулярных войсках, – они потеряли не меньше. Если это все умножить на раненых, то получается от 100 до 150 тысяч. Здесь есть очень важный момент. Если даже придется отходить из Авдеевки — катастрофы не будет. Мы очень боялись, что если уйдем из Бахмута, то все упадет. Нет, держим окрестности до сих пор, противник никоим образом продвинуться не может. На том стоим уже хороший год", — сказал он.

"Если придется отходить из Авдеевки – да, там очень хороший укрепрайон, но, если все же будет принято взвешенное решение, – это далеко не катастрофа. Сражения могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев", — добавил Черник.

Ранее сообщалось, что в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Ситуация в Авдеевке остается сложной, но в то же время контролируемой. О последних событиях и ситуации в городе – читайте в нашей новости.

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