17-летний сын Андрея Шевченко делает украинское гражданство – СМИ

Сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, 17-летний Кристиан хочет получить украинское гражданство.

17-летний Кристиан Шевченко, родившийся в Лондоне, Великобритания и форвард юношеской команды "Уотфорд", уже подал все необходимые документы, пишет издание Sport.ua.

Очевидно Кристиан в будущем планирует играть за сборную Украины.

Отметим, что Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.

Андрей Шевченко с сыновьями / Фото: instagram.com/kristenpazik

Андрей Шевченко с сыновьями и женой / Фото: instagram.com/kristenpazik

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начал свою футбольную карьеру в академии "Челси". Летом 2023 года он перешел в клуб Уотфорд, подписав двухлетний контракт. На данный момент он выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

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