Куда исчез Дзидзьо: редко выходит на связь и появился в США

Украинский певец Михаил Хома, известный под псевдонимом Дзидзьо, не так часто дает о себе знать, как бы того хотели его поклонники.

С началом полномасштабной войны исполнитель сменил свой веселый образ на сдержанный и глубокий. Артист сосредоточился на благотворительных выступлениях и активно помогает нашей армии.

Иногда Дзидзьо выпускает совместные композиции с Александром Пономаревым. А несколько месяцев назад спел дуэтом с 10-летней слепой девочкой-волонтером из Львовской области Анной-Марией.

Дзидзьо и Александр Пономарев / Фото: instagram.com/dzidzio

На днях же Дзидзьо принял участие в благотворительных мероприятиях в США в поддержку Украины, о чем исполнитель рассказал в Instagram. И там он тоже выступил с 10-летней Анной-Марией:

"2 февраля на молитвенном завтраке в Вашингтоне имел честь выступать с речью перед украинцами и конгрессменами Америки, которые влияют на столь важную сегодня помощь для нашей Украины. Я исполнил для них премьеру песни "Колискова для Героя", которую посвятил матерям, потерявшим сыновей, женщинам, потерявшим мужчин, детям, потерявшим родителей. В глазах собравшихся увидел слезы и понимание огромной боли Украины. В этот же день на Гала-Вечере представил публике нашу удивительную Анну-Марию, история которой не оставила равнодушным никого", — рассказал артист.

Дзидзьо и Анна-Мария, выступление в США / Фото: instagram.com/dzidzio

Также Дзидзьо в рамках своей поездки в США побывал в Филадельфии, а затем — в Сакраменто, где проходили благотворительные вечера в поддержку Украины. Залы были переполнены и с радостью встретили украинского исполнителя.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

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