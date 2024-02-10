17-річний син Андрія Шевченка робить українське громадянство – ЗМІ

Син очільника Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан хоче отримати українське громадянство.

17-річний Крістіан Шевченко, який народився у Лондоні, Велика Британія і є форвардом юнацької команди "Уотфорд", вже подав усі необхідні документи, пише видання Sport.ua.

Вочевидь, Крістіан у майбутньому планує грати за збірну України.

Зазначимо, що Крістіан Шевченко - другий з чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У подружжя також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр та Райдер-Габріель, якому 10 років.

Андрій Шевченко з синами / Фото: instagram.com/kristenpazik

Андрій Шевченко з синами та дружиною / Фото: instagram.com/kristenpazik

Крістіан Шевченко народився у Лондоні 2006 року. Почав свою футбольну кар'єру в академії "Челсі". Влітку 2023 року він перейшов до клубу "Вотфорд", підписавши дворічний контракт. Наразі він виступає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

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