Мати відомої української співачки кинули за ґрати: що сталося

СолоХа розповіла, що її мама відсиділа п’ять років у в’язниці.

Українська співачка СолоХа, яка раніше розповіла про суд з колишнім за майно, приголомшила історією про своє дитинство.

Артистка, маючи живих батьків, фактично була сиротою. Майбутню зірку виховувала бабуся. Як зізналася виконавиця, її батьки розлучилися, коли їй було три роки. Мама СолоХи займалася собою і влаштовувала особисте життя, окрім того жінка мала алкогольну залежність.

Згодом батьків СолоХи позбавили батьківських прав, а бабуся стала офіційним опікуном дівчини. Також виконавиця розповіла про приголомшливий факт з її біографії - коли артистці виповнилося 15 років, її маму посадили до в’язниці:

"Вона сиділа у в’язниці. Щось вони вкрали. Чи якийсь велосипед - на пляшку. Ось така дрібниця і людину, на 5 чи 6 років її закрили за це", - розповіла СолоХа у програмі "Слава+".

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Також артистка розповіла, за які гроші жила у підлітковому віці. За словами співачки, її батько платив “невеличкі” аліменти, він був позбавлений батьківських прав і був розлучений з мамою артистки. Також, поділилися СолоХа, їй допомагала бабуся, а також у школі вона за шоколадку або символічну суму писала твори для інших.

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