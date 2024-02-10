Загроза захоплення Авдіївки: військовий експерт розповів, наскільки це реально

Якщо окупантам усе ж вдасться захопити Авдіївку, то Україна втратить плацдарм, однак катастрофи не буде.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник, пише "24 Канал".

"Загрозлива, небезпечна, логічна і зрозуміла. Чому зрозуміла? Путін віддав наказ брати Авдіївку за будь-яку ціну. Був такий наказ брати Бахмут за будь-яку ціну. І за будь-яку ціну вони його взяли: 22 тисячі тільки ПВК "Вагнера" за 10 місяців поклали вбитими. Це лише одна структура, не кажучи про регулярні війська, – вони втратили не менше. Якщо це все помножити на поранених, то виходить від 100 до 150 тисяч. Тут є дуже важливий момент. Якщо навіть доведеться відходити з Авдіївки – катастрофи не буде. Ми дуже боялися, що як відійдемо з Бахмута, то все впаде. Ні, тримаємо околиці дотепер, противник у жодний спосіб просунутися не може. На тому стоїмо вже добрий рік", - сказав він.

"Якщо доведеться відходити з Авдіївки – так, там дуже хороший укріпрайон, але, якщо все ж таки буде прийняте зважене рішення, – це далеко не катастрофа. Битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. І історія рясніє безліччю таких випадків", - додав Черник.

Раніше повідомлялося, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Ситуація в Авдіївці залишається складно, але водночас контрольованою. Про останні події та ситуацію в місті - читайте у нашій новині.

Читайте також: