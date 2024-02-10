В Авдеевке задействованы "свежие эффективные силы" – Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Ситуация в Авдеевке остается сложной, но в то же время контролируемой.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Замысел российских агрессоров ясен: они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге. Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение" – написал он.

По его словам, по всей нашей операционной зоне всего за минувшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.

Общие потери противника за прошедшие сутки составили:

361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА 2 танка 1 боевая бронемашина

1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники

Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Нейтрализовано или уничтожено 145 БпЛА разных типов.

На Авдеевском направлении в Донецкой области продолжаются бои, ВС РФ все еще надеются взять под контроль город. О последних событиях и ситуации в городе - читайте в новости.

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