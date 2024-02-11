Атака БпЛА на Київ: в області працює ППО

У Києві та області в ніч проти 11 лютого працюють сили протиповітряної оборони по ворожим безпілотникам.

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Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

У повідомленні кований вказується, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працюють сили ППО.

В свою чергу у КМВА заявили, що ППО працює на підступах до Києва. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які були запущені російськими загарбниками в ніч проти 11 лютого.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.

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