Атака БпЛА на Київ: в області працює ППО

Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.
У Києві та області в ніч проти 11 лютого працюють сили протиповітряної оборони по ворожим безпілотникам.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
У повідомленні кований вказується, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працюють сили ППО.
В свою чергу у КМВА заявили, що ППО працює на підступах до Києва. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.
"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які були запущені російськими загарбниками в ніч проти 11 лютого.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.
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